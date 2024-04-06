شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - .

المهرة/المسيلة



دشنت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة الأستاذة سهام العامري، اليوم الجمعة، توزيع كسوة العيد على الأرامل والنساء الأشد حاجة بالمديرية، وذلك برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر.

واستهدف التوزيع، فئة الأرامل والنساء الأشد حاجة بمديرية المسيلة، مما يسهم في تخفيف أعباء هذه الفئة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشكرت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة الأستاذة سهام العامري، كل من ساهم في دعم مشروع كسوة العيد، وعلى رأسهم الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، الذي يقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ جميع الأنشطة والفعاليات التي تتبناها إدارتها بالمسيلة، وأخرها توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.

وفي السياق ذاته، شكرت العامري، كلاً من الأستاذة خديجة باكريت وكيلة المحافظة لشؤون المرأة، والأستاذة لبنى كلشات مديرة الإدارة التنمية المرأة بالمحافظة، على ماتقدمنه من دعم مستمر، ومتابعة حثيثة للأنشطة التي تنفذها إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة، مما ساهم في نجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي نُفذت بفترات سابقة.

وثمنت العامري، ماتقدمه السلطة المحلية بالمسيلة ممثلة بالمحامي فضل صلاح الدحيمي مدير عام المديرية، من دعم لإدارتها، وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه أعمالها وأنشطتها.