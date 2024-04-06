إحصائية رسمية: نحو 900 حالة إصابة بالكوليرا في المناطق المحررة منذ مطلع العام الجاري  

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية رسمية عن تسجيل نحو 900 حالة إصابة بالكوليرا بينها ثلاث حالات وفاة، في المحافظات والمناطق المحررة منذ مطلع العام الجاري 2024م.



وأظهرت الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، تسجيل 883 حالة إصابة بينها 3 حالات وفاة مرتبطة بالمرض.



وبحسب الإحصائية فإن محافظة لحج كانت أكثر المحافظات تسجيلاً للإصابات بواقع 323 حالة، تليها محافظة تعز بـ 195 حالة، ومأرب 119 حالة، وحضرموت 112 حالة، فيما تم تسجيل 98 حالة في عدن، وتم تسجيل بقية الحالات في محافظات أبين والمهرة والحديدة وشبوة بواقع (16، 10، 7، 3) على التوالي.



وأشارت الإحصائية إلى تماثل 778 حالة من المرض للشفاء، فيما توفي ثلاث حالات تم تسجيلها في محافظات تعز ومأرب والحديدة.



ويعود السبب الرئيسي لتفشي المرض إلى رفض جماعة الحوثيين تنفيذ حملات التطعيم في مناطق سيطرتها، إضافة إلى نظام الصحة العامة المنهك بفعل الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن، وانخفاض إمدادات اللقاحات العالمية ونقص الموارد المالية.



والكوليرا مرض معدٍ تسببه بكتيريا Vibrio cholerae المنقولة بالماء، وينتشر بسرعة بين السكان، وذلك في المقام الأول من خلال استهلاك المياه أو الطعام الملوث. ويظهر المرض على شكل إسهال لا يمكن السيطرة عليه، والذي إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد أو حتى الموت.



