الجوف.. مقتل 14 شخصاً بينهم جنود في حادث سير مروع في صحراء اليتمة

لقى 14 شخصاً وإصابة آخرون بينهم جنود في القوات الحكومية، بحادث سير مروع في صحراء محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية "أن حادث سير مروع وقع بين مركبتين في الطريق الصحراوي بمنطقة اليتمة، شمال شرقي الجوف، أسفر عن مقتل 14 شخصاً بينهم جنود ينتسبون للمنطقة العسكرية السادسة، وإصابة آخرين".



وأشارت المصادر إلى أن الجنود كانوا في طريقهم لقضاء إجازة عيد الفطر، ومعظمهم ينتمون لمديرية المسيمير في محافظة لحج، جنوب اليمن. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



وتشهد الصحراء الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، حوادث كثيرة في الصحراء، او في الطريق الواصلة بين مأرب والحدود السعودية، بسبب خط السير المتهالك.



ويضطر المواطنون والمغتربون القادمين من السعودية، إلى عبور صحراء الجوف، وطرق بديلة وعرة أخرى، إذ لا تزال العديد من الطرق مغلقة، مما يتسبب في سقوط خسائر بشرية ومادية.



وخلال السنوات الماضية توفي العشرات من المواطنين في الصحراء والطرق الوعرة التي يسلكوها.