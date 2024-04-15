بن مبارك يشكل خلية أزمة لتشغيل كهرباء عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الوزراء #بن_مبارك يقوم بزيارة مفاجئة الى مؤسسة الكهرباء لمتابعة الإشكالات القائمة والحلول العاجلة لاستقرار خدمة الكهرباء

عدن :

قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك ، بزيارة ميدانية مفاجئة، اليوم الاثنين، الى المؤسسة العامة للكهرباء بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة الإشكالات القائمة في خدمة الكهرباء مع تزايد الطلب، والحلول العاجلة الواجب العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين.

واطلع دولة رئيس الوزراء، على مستوى الانضباط الوظيفي في المؤسسة العامة للكهرباء في اول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وطاف في اداراتها واستمع الى شرح حول المهام التي تنفذها، والخطط الموضوعة للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس معيشة وحياة المواطنين.

وترأس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماعا لقيادة المؤسسة العامة للكهرباء، للوقوف على الإشكاليات المتراكمة في هذا القطاع، والاولويات الموضوعة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع حلول الصيف، وتحديد مواضع الخلل لمعالجتها والمسؤوليات والمهام امام الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل خلية ازمة معنية بملف الكهرباء لمتابعة التطورات أولا بأول تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر وتحدد الإجراءات المطلوبة ومتابعة تنفيذها، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير .. مؤكدا العمل على إيجاد مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء، والعمل بشكل تكاملي على تيسير نقل المشتقات ووصولها الى العاصمة المؤقتة عدن لتزويد محطات الكهرباء.

كما شدد على استكمال مشاريع الصيانة لمحطات الكهرباء، بما يؤدي الى زيادة قدراتها التوليدية، واعتبار ذلك أولوية خدمية ومعياراً لتقييم أداء العاملين في قطاع الكهرباء، إضافة الى متابعة ادخال محطة التوليد بالطاقة الشمسية الى الخدمة.. لافتا الى تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي، واهمية ان يتحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.

حضر الاجتماع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة