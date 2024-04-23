شبوة.. إصابة مدنيين بانفجار جسم حربي وتحذيرات من ألغام حوثية جرفتها السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدنيان إثنان، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار جسم حربي جرفته السيول في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة جنوب غربي اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام، إن (أحمد علي العواضي 14 سنة، و ليث ناصر العواضي 18 عاما) أصيبا بجروح متفرقة، نتيجة انفجار جسم حربي جرفته السيول الى منطقة "سائلة وادي بيحان" في مديرية بيحان محافظة شبوة.



وأضاف، "نجدد تحذيرنا للأهالي في مديريات بيحان شبوة حريب مأرب و نعمان في البيضاء، من خطر الألغام والذخائر التي جرفتها السيول من المواقع الملوثة إلى مناطق عدة مأهولة وزراعية بهذه المديريات، ونناشد الآباء توعية أطفالهم بعدم العبث بأي أجسام غريبة والإبلاغ عن ذلك".



وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزارة الداخلية اليمنية، من أن سيول الأمطار التي شهدتها محافظة البيضاء خلال الأيام الماضية، جرفت ألغاما حوثية إلى مناطق داخل المحافظة ومحافظة شبوة المجاورة.



ودعت الوزارة في بلاغ المواطنين في تلك المناطق إلى عدم التعامل مع أي أجسام غريبة، موجهة الأجهزة الأمنية هناك بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المواطنين من خطر الموت والدمار الناتجة من تلك الألغام.

