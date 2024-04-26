شكرا لبحثكم عن خبر اصلاح كسر خط المياه الرئيسي" القديم" بشارع أروى في صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- خاص

باشرت فرق المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن فجر الجمعة باصلاح كسر في خط المياه الرئيسي "القديم" قطر 12 هنش بشارع أروى بمديرية صيرة.

وأوضح مدير المنطقة الأولى بمؤسسة مياه عدن المهندس أحمد خالد، أن فرق المؤسسة بدأت مساء اليوم بأعمال اصلاح في كسر في الجزء الأخير من خط المياه القديم الممون لاحياء الروزميت والمحكمة و المجلس التشريعي ومستشفى عدن.

واشار المهندس أحمد خالد، أن المؤسسة تعتزم تغيير الجزء الاخير من خط المياه القديم نظرا لكونه متهالك بآخر جديد وادخاله الشبكة مباشرة فور الانتهاء من مشروع خط مياه الطوارئ لمديرية صيرة والذي ينفذ حاليا ويشارف على الانتهاء.