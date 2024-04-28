اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يتهمون السعودية بشن قصف مدفعي على مديرية باقم بصعدة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت مليشيا الحوثي، السبت، القوات باستهداف منزل مواطن، بقصف مدفعي، في محافظة صعدة، معقل المليشيا، شمال البلاد.

وحسب وسائل إعلام حوثية، فقد اتهمت المليشيا الحوثي القوات السعودية باستهداف منزل مواطن يدعى "سلمان على غثوان" في منطقة الحرف بمديرية باقم، بقذائف مدفعية ما تسبب بأضرار جسيمة بالمنزل.

وزعمت مليشيا الحوثي بأن الاستهداف تسببّ أيضا بتضرر سيارتين نوع تاكس وشاص تابعتين للمواطن.

تأتي هذه الاتهامات لأول مرة منذ أربعة أشهر، حيث سبق واتهمت المليشيا الحوثية القوات السعودية بشن قصف على المواطنين في مديرية باقم الحدودية، وهو الأمر الذي تنفيه السعودية وتصف الاتهامات الحوثية بالافتراءات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا