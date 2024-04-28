الحوثيون يتهمون السعودية بشن قصف مدفعي على مديرية باقم بصعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت مليشيا الحوثي، السبت، القوات السعودية باستهداف منزل مواطن، بقصف مدفعي، في محافظة صعدة، معقل المليشيا، شمال البلاد.

وحسب وسائل إعلام حوثية، فقد اتهمت المليشيا الحوثي القوات السعودية باستهداف منزل مواطن يدعى "سلمان على غثوان" في منطقة الحرف بمديرية باقم، بقذائف مدفعية ما تسبب بأضرار جسيمة بالمنزل.

وزعمت مليشيا الحوثي بأن الاستهداف تسببّ أيضا بتضرر سيارتين نوع تاكس وشاص تابعتين للمواطن.

تأتي هذه الاتهامات لأول مرة منذ أربعة أشهر، حيث سبق واتهمت المليشيا الحوثية القوات السعودية بشن قصف على المواطنين في مديرية باقم الحدودية، وهو الأمر الذي تنفيه السعودية وتصف الاتهامات الحوثية بالافتراءات.