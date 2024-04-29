العليمي: مأرب بوابة النصر لاستعادة المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي وفي المقدمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين اجتماعا بقيادات السلطة المحلية، والأجهزة التنفيذية بمحافظة مأرب، وذلك في مستهل زيارة رئاسية تفقدية للأوضاع في المحافظة التي يزورها للمرة الأولى منذ توليه منصبه.



وفي وقت سابق اليوم، وصل العليمي محافظة مأرب، ومعه عضوا مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي والشيخ عثمان مجلي في زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع العسكرية والأمنية، وتلمس أحوال المواطنين واحتياجاتهم التنموية والخدمية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي بداية الاجتماع رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء العرادة، بزيارة رئيس وأعضاء المجلس، متطرقا إلى مجمل الأوضاع الأمنية العسكرية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، والتحديات والاحتياجات الملحة.



وفي كلمته أشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في محافظة مأرب على مختلف الصعد رغم التحديات الكبيرة والأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المحافظة من حرب متواصلة وتدفق النازحين وشحة الإمكانات، محيياً قيادة السلطة المحلية والمجتمع في مأرب على التلاحم الذي جسدوه خلال السنوات الماضية.



وأكد رئيس مجلس القيادة، أن محافظة مأرب هي صمام أمان الجمهورية، و بوابة النصر لاستعادة مؤسسات الدولة وما تبقى من المناطق الخاضعة بالقوة الغاشمة لسيطرة المليشيات الحوثية الارهابية، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.



وقال" نؤكد لكم أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات لتحرير المناطق التي مازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وسيتحقق النصر من خلال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية المساندة لها".



وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن محافظة مأرب التي رفضت الانقلاب منذ وهلته الأولى وقاومت المشروع الكهنوتي الظلامي لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن، تعتبر رمزًا للجمهورية ووحدتها منوها إلى أن قيادة المجلس تعطي مأرب كل الأولوية والاهتمام.



ونوه بجهود قيادة السلطة المحلية برئاسة عضو المجلس اللواء سلطان العرادة، والوكلاء والمكاتب التنفيذية والقيادات الحزبية والمجتمعية في إفشال الكثير من مخططات مليشيا الحوثي لزعزعة امن واستقرار المحافظة.



وشدد رئيس مجلس القيادة، على أهمية استمرار تلاحم الجبهة الداخلية، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والتعبئة المكثفة والشاملة لمواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها خاصة على صعيد تجنيد وتحشيد الاطفال الى مخيمات تعبوية طائفية.



وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إنه "يجب أن نعمل على عدة مسارات ونتبنى شعار (يد تبني ويد تحارب لتصنع السلام).



كما زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء كلية الطيران والدفاع الجوي في محافظة مأرب.



وخلال الزيارة، تحدث الرئيس بكلمة توجيهية لطلاب الكلية، أشاد فيها بالمستوى العالي من الانضباط، والكفاءة الملحوظة في سير العملية الأكاديمية في هذه الكلية العسكرية النوعية.



وأعرب العليمي عن تطلعه في أن يمثل هؤلاء الطلاب المؤهلين إضافة نوعية للمعسكر الجمهوري، وأن يكونوا غداً بما اكتسبوه من معارف وعلوم عسكرية في مقدمة صفوف القوات المسلحة لتحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية من قبضة المليشيا الحوثية الإرهابية.



وأضاف مخاطبا طلاب كلية الطيران والدفاع الجوي "من خلالكم وزملائكم سوف تحقق اليمن المعجزات من أجل بناء القوات المسلحة واستعادة مؤسسات الدولة".



وأكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس والحكومة بدعم كلية الطيران والدفاع الجوي بكل الإمكانات اللازمة والمطلوبة لتعزيز كفاءة أفراد القوات المسلحة وخاصة في المجالات النوعية.

