"الإرياني": مليشيا الحوثي اختطفت العشرات من قيادات حزب المؤتمر في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني إقدام مليشيا الحوثي على اختطاف العشرات من قيادات وقواعد حزب المؤتمر، بينهم أعضاء في اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية في العاصمة صنعاء والمحافظات غير المحررة.



وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر، من الصفين الاول والثاني، وبرلمانيين وشخصيات سياسية وقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، وتفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات بالعودة لمن يستدعي وضعهم الصحية السفر للخارج لتلقي العلاج.



وأشار الارياني إلى أن هذه الممارسات الاجرامية الحوثية والتي "وصلت حد إجبار أهالي المخفيين قسراً من السياسيين والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم بإجراءات إضافية في تناول هذه الجرائم عبر وسائل الاعلام، تؤكد أنها مليشيا إرهابية ترفض مبدا الشراكة ولا تقبل التعايش مع أحد".