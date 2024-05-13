تعز.. استشهاد طفل جراء قصف حوثي استهدف منزلا بحيفان  

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد طفل في عامه الثاني، جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الارهابية بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي استهدفت أحد المنازل بمنطقة المفاليس بعزلة الأثاور، أمس الأحد، ما أدى إلى استشهاد الطفل زيدان أصيل الظليمي، البالغ من العمر (18شهراً).



من جهتها أكدت عضو لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، "إشراق المقطري" الحادثة وقالت إن "قرى حيفان في تعز من مناطق التماس التي يعيش سكانها الرعب خلال فترة الهدنة، بسبب القنص والقصف والطيران المسير وغيره".



وأضافت أن تلك الهجمات، أدت لتدمير المنازل وتعطل ما تبقى من مدارس وعرقلة حركة الناس، فضلاً عن الضحايا المدنيين الذين كان آخرهم الطفل "زيدان أصيل".



يُشار إلى أن محافظة تعز، كانت قد سجلت 11 حادثة قنص وقصف واستهداف طالت المدنيين من قبل مليشيا الحوثي بمختلف مديريات المحافظة خلال شهر أبريل الجاري، وفقا للجنة التحقيق الوطنية.