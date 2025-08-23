شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تشهد أمطارًا غزيرة وتأهبًا لمواجهة منخفض جوي محتمل والان مع التفاصيل

شهدت العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم السبت هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تشكُّل السيول في عدة مناطق، خاصة في مديرية المعلا.



وتأتي هذه الأمطار في ظل توقعات بقدوم منخفض جوي قد يؤثر على المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن، مثيرًا مخاوف من تداعيات محتملة على البنية التحتية الهشة.

وأفاد شهود عيان بأن منطقة الشيخ إسحاق في المعلا كانت من أكثر المناطق تأثرًا بالأمطار، حيث تحولت شوارعها إلى مستنقعات مائية، ما أعاق حركة المارة والمركبات.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر حجم المياه المتجمعة، محذرين من تكرار مشاهد الغرق التي شهدتها المدينة في مواسم سابقة.



ويُتوقع أن يستمر تأثير هذا المنخفض الجوي خلال الأيام القادمة، حيث حذرت مراكز الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في جريان السيول في الأودية والشعاب.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب المرور في مجاري السيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم. كما طالبت الجهات الحكومية المعنية برفع درجة التأهب لمواجهة أي طوارئ قد تنجم عن تقلبات الطقس.