شكرا لبحثكم عن خبر بن لزرق يكشف حقيقة مقاولات الأمر المباشر في تنفيذ مشاريع الطرق بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 80 % وربما اكثر من مشاريع الطرقات في عدن خلال ٥ سنوات مضت اسندت الى شركة مقاولات واحدة ظهرت عقب ٢٠١٦ ويملكها عدد من قيادات مابعد ٢٠١٥ .

استحوذت هذه الشركة على جميع مشاريعها بالأمر المباشر وبدون اي مناقصات وجميع مشاريع الطرقات التي تنفذها لا تصمد اكثر من عام ويتم تنفيذ هذه المشاريع بلا مصارف مياه وبدون اي ضمانات.

من بين هذه المشاريع مشروع خط الجسر الذي نفذته ذات الشركة بمبلغ يتجاوز ٣ مليون دولار وبعد الانتهاء من المشروع تم اكتشاف ان المشروع بلا مصارف مياه ليتم تمويل مشروع مصارف مياه مستقل بمبلغ وقدره ٤٦٠ الف دولار .

وفي نهاية المطاف هذه هي النتيجة .

الطريف في الامر ان ذات الشركة أجبرت اهالي عدن على السير في الطريق الترابية لاكثر من ٦ اشهر كاملة بحجة اصلاح مصارف المياه ليتضح لاحقاً فشل مشروع التصريف .

التحقيق العاجل في مثل هذه المشاريع امر يستوجب القيام به فوراً.