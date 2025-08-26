شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب اليمن.. وتحذيرات للمواطنين من السيول والان مع التفاصيل

أصدر مركز الأرصاد الجوية اليمني تحذيرًا عاجلًا من هطول أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة بحبات البرد، على معظم أنحاء البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة. وتوقع المركز أن تتأثر بهذه الأمطار مناطق واسعة تشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، من صعدة شمالًا حتى محافظات البيضاء، والضالع، وتعز، ولحج جنوبًا، إضافة إلى سواحل البحر الأحمر، ومحافظتي الجوف ومأرب.



كما أشار المركز إلى أن الأمطار ستشمل أجزاء من صحاري وهضاب ومحافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، وقد تصل إلى عدن، لكن بشدة أقل.



ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، بالإضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللوحات الإعلانية أثناء العواصف.

كما نبه من خطر الانهيارات الصخرية في المناطق الجبلية.