شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بمقبنة تدين جريمة الحوثيين في قرية حاضية وتطالب بحماية المدنيين ومحاسبة الجناة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعز ـ خاص

أدانت السلطة المحلية بمديرية مقبنة بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية فجر اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025م، والمتمثلة في اقتحام منازل المواطنين في قرية حاضية بعزلة المجاعشة تحت تهديد السلاح، وإطلاق النار بشكل عشوائي، ما تسبب في حالة من الهلع والرعب بين النساء والأطفال، أعقبها اختطاف اثنين من المواطنين واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

إن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الدينية والإنسانية، وخرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على المدنيين، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تمارسها الميليشيات بحق أبناء المديرية، كان آخرها الحادثة التي وقعت في 18 أكتوبر 2025م، وأسفرت عن اختطاف ثلاثة من المواطنين بعد مداهمة منازلهم بالقوة.

وتؤكد السلطة المحلية أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، لما تنطوي عليه من اعتداءات ممنهجة ضد المدنيين وانتهاك لحرمة المنازل وكرامة الإنسان، مطالبة الجهات الدولية المختصة بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وإذ تحمل السلطة المحلية ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، فإنها تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة، والعمل على إطلاق سراح المختطفين، ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية المدنيين من بطش الميليشيات.