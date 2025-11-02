بالفيديو.. عالِم الآثار المصري زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير هيعمل لنا مصائب

موقع الخليج 365: قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا عالميًا يحمل لمصر فوائد اقتصادية وثقافية هائلة، لكنه في نفس الوقت سيتسبب في بعض التحديات.

فوائد ومصائب

وأوضح حواس في تصريحات ل "البورصة": "أنا بقول يا جماعة خلوا بالكوا، افتتاح المتحف المصري الكبير هيعمل لنا فوائد لكن هيعمل لنا مصائب، لأن العالم كله هيجيلك"، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى استعدادات ضخمة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار.

منطقة الهرم

وأضاف أن منطقة الهرم لا تضم سوى 4 أو 5 فنادق، قائلًا: "اللي هيجي من مطار سفنكس عشان يزور المتحف والهرم وسقارة ويرجع بسرعة لازم يكون في مكان يقعد فيه"، داعيًا إلى التوسع في إنشاء الفنادق والمرافق السياحية لتلبية الطلب المتوقع.

عائد اقتصادي

وأكد حواس أن المتحف سيحقق لمصر مردودًا اقتصاديًا غير مسبوق، قائلاً: "هذا المتحف أهم من قناة السويس وأهم من الصادرات، لأنه هيجيب عملة صعبة بدون تعب، وهيجذب السياح من كل مكان في العالم.