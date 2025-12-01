شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يشهد عرضا عسكريا مهيبا للقوات المسلحة الجنوبية احتفاءً بالعيد الـ58 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم الأحد، العرض العسكري الذي أقامته قيادة القوات المسلحة الجنوبية احتفاءً بالعيد الـ58 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، وذلك في ساحة العروض بالعاصمة عدن.

ووجّه الرئيس الزُبيدي، في مستهل العرض الذي استهل بالسلام الوطني الجنوبي، تحية عسكرية للوحدات العسكرية والأمنية المشاركة، إيذانًا بانطلاق العرض المهيب، الذي جسّد مستوى الجاهزية العالية والانضباط القتالي والمهني للقوات المسلحة الجنوبية، وعكس ما تحققه من تطور في البناء والتنظيم والانضباط.

حضر العرض العسكري الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الأستاذ عبدالرحمن شاهر، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعضو هيئة الرئاسة ورئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي محمد الغيثي، واللواء هيثم قاسم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا، واللواء صالح علي حسن رئيس العمليات المشتركة، واللواء علي البيشي قائد القوات البرية الجنوببة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة الرئاسة والوزراء في الحكومة، وقيادات عسكرية وأمنية وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسسات الدولة.