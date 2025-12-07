شكرا لبحثكم عن خبر تدشين ندوة علمية بعنوان: مقاومة مضادات الميكروبات "التحديات والحلول" بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الصحة

برعاية الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، معالي وزير الصحة العامة والسكان، والأستاذ سالم أحمد الخنبشي، محافظ محافظة حضرموت، دُشّنت بقاعة مختبرات الصحة العامة المركزية بالمكلا، فعاليات ندوة علمية بعنوان "مقاومة مضادات الميكروبات: التحديات والحلول".

نفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بالشراكة مع المركز الوطني المختبرات الصحة العامة المركزية بداخل حضرموت.

وفي حفل تدشين الندوة، أثنى الدكتور محمد صالح الجمحي، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، على جهود إدارة المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الندوة العلمية لتحقيق أهدافها، مؤكداً حرص السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت على تقديم التسهيلات اللازمة، ودعا المشاركين إلى العمل على تنفيذ مخرجاتها، لما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

من جانبه، رحب الدكتور أمين باسبعين، مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، بالحاضرين، معرباً عن شكره لوزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، معالي وزير الصحة العامة والسكان، والسلطة المحلية ممثلة بالأستاذ سالم الخنبشي، محافظ محافظة حضرموت، ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، على اهتمامهم وحرصهم بتقديم التسهيلات اللازمة، ودعمهم للندوة وكافة الجهات المختصة والأطباء المختصين المشاركين في الندوة، متمنياً النجاح والتوفيق.

وأكدت الدكتورة فائزه أحمد العمودي نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان ساحل حضرموت لشؤن الخدمات الطبية والعلاجية و كونها -ميسرة ومنسقة الورشة- على ان هذه الورشة تجسد اهتماما بقضية صحية تمس كل فرد بالمجتمع.ويعتبر هذا اللقاء مساحة حقيقية للحوار البناء و تبادل المعرفة و توحيد الجهود في مواجهة هذا التحدي العالمي ، و ضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية في حضرموت من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان و المختبر المركزي و الهيئة العليا الادوية و كل الكادر الصحي من أجل تحقيق اهداف و توصيات هذه الورشة .

ناقشت الندوة عدداً من الأجندة، منها "مقاومة مضادات الميكروبات في الوضع الراهن، الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية"، وغيرها من المحاور الأخرى، حيث شارك فيها 48 مشاركاً ومشاركة من مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والمؤسسات.

وتهدف الندوة إلى مواجهة التحدي# الصحي المتنامي ودعم خطة العمل العالمية، ونقص الوعي العام ورفع مستواه، وتعزيز المعرفة وتشجيع الاستخدام الأمثل، وتحفيز التعاون.

اختتمت أعمالها بالتوصيات.

حضر التدشين : نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت لشؤن التخطيط والتنمية الصحية الاستاذ عبدالله خميس مرعي والاستاذ عوض باحنحن نائب مدير هيئة مستشفى إبن سيناء العام ، الدكتورة خليل بامطرف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمحافظة حضرموت ، وعدداً من العاملين الصحيين بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بالمكلا .