شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يلتقي قيادات من أبناء المهرة ويؤكد دعم جهود الاستقرار والتنمية بالمحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى فخامة القائد عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، عدداً من القيادات من أبناء محافظة المهرة يتقدمهم وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة.

وكُرّس اللقاء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظة المهرة، واستعراض مستوى الأداء في مختلف المكاتب والدوائر التنفيذية، والتحديات التي تواجه السلطة المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية.

واستمع القائد المحرّمي إلى عرض مفصل من الوزير الحريزي والأمين العام للمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على سكينة المحافظة، التي تُعد ركيزة أساسية لأي عمل تنموي. كما تم استعراض آخر مستجدات القطاعات الخدمية كـ الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، والتأكيد على ضرورة تنفيذ خطة وموازنة المحافظة التي أقرها المجلس المحلي للعام 2026م، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين إدارة الموارد المالية.

وفي سياق تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، أكد اللقاء ضرورة الالتزام الكامل بتوريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات العامة.

وشدد المحرّمي على الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها محافظة المهرة، مشيداً بالدور المحوري للسلطة المحلية في إدارة شؤون المحافظة. كما أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي بتقديم كامل الدعم للسلطة المحلية في المهرة، ومساندة جهودها لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاعات الخدمية والإيرادية، ورفع كفاءة أداء المكاتب التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، ثمّن الوزير الحريزي والأمين العام للمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية اهتمام فخامة القائد المحرّمي بأوضاع المهرة، مؤكدين التزامهم بمضاعفة الجهود لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، والعمل وفق التوجيهات العليا بما يخدم أبناء المحافظة ويعزز من مسار التنمية والاستقرار فيها.