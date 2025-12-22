شكرا لبحثكم عن خبر الباحث الحامدي يهدي مكتبة آل سعود بالدار البيضاء نسخاً من كتابه "فن المقال الافتتاحي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الدار البيضاء/خاص

أهدى الباحث الاعلامي محمد سعيد الحامدي نسخاً من كتابه "فن المقال الافتتاحي في صحيفة الطليعة الحضرمية" إلى مكتبة آل سعود العريقة بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية التابعة لمؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز رصيد المكتبة من الإصدارات الحديثة والمتخصصة في مجال الإعلام والصحافة، وإتاحة الكتاب للباحثين والمهتمين بتاريخ الصحافة العربية، وتحديداً تجربة صحيفة الطليعة الحضرمية.

ويُعد الكتاب إضافة نوعية للمكتبة، حيث يتناول بالتحليل والدراسة أحد الفنون الصحفية الهامة، وهو المقال الافتتاحي، مسلطاً الضوء على اهم القضايا التي تناولها.

ويُشار إلى أن الحامدي باحث دكتوراه في علوم الإعلام والتواصل بجامعة محمد الخامس بعاصمة المملكة المغربية الرباط وهو ما يضفي على إهدائه قيمة أكاديمية وعلمية، كونه يمثل جسراً للتواصل المعرفي بين الباحثين والمؤسسات الثقافية.

وقد أعربت إدارة مكتبة آل سعود عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن الكتاب سيشكل مرجعاً مهماً لطلاب الإعلام والباحثين في تاريخ الصحافة.

ويأمل الباحث الحامدي أن يسهم هذا الإهداء في توسيع دائرة الاستفادة من نتائج بحثه، وأن يكون دافعاً لمزيد من التعاون بين الباحثين والمكتبات لخدمة الثقافة والمعرفة.