تحدثت عن مصير ولي العهد السعودي.. فلكية شهيرة ترعب اليمنيين وتقول: هذا ما سيحدث في اليمن خلال الفترة القادمة!

عدن - ياسمين التهامي - قالت ليلى عبد اللطيف، إن سنة 2019 ستشهد بروز تنظيمات جديدة بعد تنظيم داعش الإرهابي لكن بهدف واحد خاصة في إفريقيا، وأن الجزائر ستكون على موعد مع موجة مظاهرات واحتجاجات وأعمال العنف تعمّ الشارع.بحسب زعمها.



وبخصوص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ذكرت "المنجمة" أنه سيتخطّى هذه المرحلة، وسيعود أقوى على الصعيد الشخصي، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، وستستضيف المملكة العربية السعودية حدثًا عالميًا كبيرًا.

وادعت ليلى عبداللطيف في مزاعمها أن كثير من الدول قد تكون من بينها اليمن، ستشهد ظلاما كبيرا يلف قسم من الكرة الأرضية في ظاهرة غريبة جداً وغير مسبوقة تحيّر العلماء لكن قد لا تقع هذه الظاهرة.

الجدير بالذكر أن مثل هذه المزاعم والتنبؤات فيها نظر شرعي، وهي تعرف باسم "التنجيم" الذي حذرنا الإسلام منه، وقد ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قوله: "كذب المنجمون ولو صدقوا".



