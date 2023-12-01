أهدى جائزته لـ”كل من حفر في الصخر”.. تكريم عبد الله السدحان في مهرجان البحر الأحمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم السعودي عبد الله السدحان عن سعادته الكبيرة بتكريمه في افتتاح فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة موجها الشكر لإدارة المهرجان ولكل زملائه.

وكُرم النجم السعودي عبد الله السدحان خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجائزة اليسر الفخرية حيث يُعد بمنزلة ركيزة من ركائز الفن في المملكة العربية السعودية.

وقال السدحان في كلمة له عقب استلامه الجائزة: “أهدي هذه الجائزة لكل من عمل معنا في الدراما السعودية عندما كنا نحفر في الصخر.. حيث لم يكن هناك دعم.. ربما بعض الدعم اللوجستي حيث لم يكن هناك “كاستينغ” ولا “لوكيشنات”.. كانت محاولات للإبداع”.

وأضاف السدحان في كلمته: “أهديها كذلك لكل فنان قادر على العطاء وليس الإسفاف.. شكرا لمهرجان البحر الأحمر السينمائي تحياتي لكم”.

ويحضر النجم السعودي عبد الله السدحان في النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك من خلال فيلم “نورة” الذي يشارك فيه، ويُعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويُعَدُّ “نورة” أول فيلمٍ سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتمُّ تصويره في مدينة العلا الأثرية، وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة “نورة”، التي تجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توافر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرَّف خلال الأحداث إلى المعلم “نادر”، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان؛ إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل.

والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة: يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبد الله السدحان، وعائشة.

وأقيم قبل قليل حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة في مدينة جدة السعودية بحضور النجوم من السعودية والوطن العربي والعالم حيث مروا على السجادة الحمراء ليحضروا افتتاح وصفه الكثير من المتابعين بالمتميز والأسطوري.

وقدم حفل الافتتاح كل من الفنان السعودي إبراهيم الحجاج والإعلامية ريا ابي راشد حيث اتسم حضورها بالتميز وبدت الكيمياء بينهما بدرجة عالية.

وافتتح المهرجان بعرض فيلم “حوجن” للمخرج ياسر الياسري، في حفل الافتتاح، ويُعتبر الفيلم هو أول فيلم سعودي يتم عرضه في افتتاح دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”.