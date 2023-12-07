سامح الصريطي يؤكد خبر زواجه من مطربة مصرية شهيرة.. “إليكم الصور والتفاصيل”

كتب امير فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:51 صباحاً - أكد الفنان المصرية سامح الصريطي خبر زواجه من المطربة حنان في تصريحات خاصة لإحدى المواقع الصحفية.

زواج سامح الصريطي

كشف الفنان سامح الصريطي أنه تزوج من الفنانة حنان في الفترة ما قبل شهر رمضان الماضي، و قال سامح الصريطي أنه فضل أن يحافظ على خصوصية علاقته بحنان وزواجه منها بعيدا عن الإعلام .

وعبر سامح الصريطي عن سعادته بتهنئة الجمهور له وامنياتهم بالسعادة للثنائي، وأكد أن تفاصيل حياته الشخصية من الأفضل أن تكون بعيدة تمامًا عن الأضواء تجنبًا للشائعات.

سامح الصريطي يؤكد خبر زواجه من الفنانة حنان

الجدير بالذكر أن المطربة حنان بعيدة تمامًا عن الأضواء منذ عدة سنوات، وفي آخر لقاء أجرته العام الماضي أكدت أنها لا تنوي العودة للغناء مجددًا، وأن تستمتع بحياتها في هدوء تام بعيدا عن الأضواء.

زيجات سامح الصريطي وزوجته

وتُعد هذه الزيجة الثانية لسامح الصريطي، حيث كان متزوجاً من قبل من الفنانة الراحلة نادية فهمي وأنجب منها ابنتين، هما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، واستمر زواجهما 23 عاماً ثم انفصلا، إلا أنهما ظلا على علاقة جيدة.

بينما تزوجت المطربة حنان في حياتها ثلاث مرات، وزوجها الأول هو الملحن خليل مصطفى، وأنجبت منه ابنها الأول هشام ثم انفصلا، بينما أنجبت من زوجها الثاني ابنتها أميرة.

من هو سامح الصريطي؟

الفنان سامح الصريطي، يبلغ من العمر 72 عاما، وفقد زوجته الأولى الفنانة نادية فهمي عام 2019، ولديه ابنتين هما آية وابتهال الصريطي.

في حلقة فنية خاصة استضاف عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال في شهر أكتوبر الماضي، للحديث عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل “رمضان والناس “، والعديد من الأعمال الدرامية والتاريخية.

كما تحدث عن والده الذي شارك في ثورة 1919 وتعرضه للموت مرتين؟ وعلاقته بأمه، كما تحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بأنه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى دور رعاية المسنين؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي أحل به في آخر سنتين.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »