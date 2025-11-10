جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة

ازداد هجوم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, على المذيعة الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, وذلك في أعقاب زيارتها أمس الأحد, لمدينة الفاشر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن تسابيح, كانت قد ظهرت في صور حديثة وهي تحتفل وسط نساء الفاشر التي سقطت في يد مليشيا الدعم السريع.

ووفقاً لتعليقات الجمهور على صور مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, فقد سخر عدد من المعلقين من موقف المذيعة الشهيرة الداعم للمليشا.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد لقب أحد النشطاء تسابيح خاطر, بأنجلينا جولي المليشيا, بينما علق ناشط آخر قائلاً: (الحمدلله العملتيها واضحة بعد ما كنتي عاملة محايدة), وكتب معلق ثالث: (واضح انك متابعة راجلك ود الميرغني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)