مي عمر تُقلد اسماء جلال وترتدي نفس فستانها… والأخيرة تعلّق على الأمر – من صاحبة الإطلالة الأجمل؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - ارتدت الفنانة مي عمر فستانًا أنيقًا من إحدى العلامات التجارية العالمية الشهيرة، والذي يتخطى سعره 126 ألف جنيه، وذلك بعدما نشرت الفنانة أسماء جلال صورًا ارتدت خلالها نفس الفستان.

مي عمر و أسماء جلال بنفس الفستان

ويسيطر على إطلالة مي عمر الدمج بين اللونين الأبيض والبرتقالي في فستان قصير من الحرير، واختارت حذاء برتقالي اللون ليتواكب مع ألوان الإطلالة، متعمدةً مكياج بسيط وهادئ وشعر منسدل.

ونشرت مي عمر الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، موجهةً رسائل شكر لمَن ساعدها في اختيار الإطلالة.

وهي نفس الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة أسماء جلال مؤخرا وهي تستمتع بإجازتها الصيفية.

وأطلت أسماء جلال بنفس الفستان مع حقيبة متوسطة الحجم باللون البيج مع حزام باللون البني، وسعر الحقيبة 3,490 دولار أي 108 ألف جنيه مصري.

مع حذاء باللون البيج وكعب على شكل حرف F، وسعره 1.200 يورو، أي 41 الف جنيه.

وتركت أسماء جلال شعرها ينسدل مموجا على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.

تعليق أسماء جلال

الفنانة أسماء جلال علقت على هذا التشابه قائلة «الفستان مش بتاعي، الفستان بتاع كل الناس، وكل الناس من حقها تلبس أي فستان يعجبها، وأنا مشوفتش صورة مي، بس أنا متأكدة إنها هتبقى قمر فيه».

وتابعت أسماء جلال: «ظهور أي فنانة بنفس إطلالتي لا يضايقني، اللبس دا حاجة موجودة في المحلات، أي حد يحب أي حاجة يلبسها عادي جدا، مبتضايقش من دا».

أحدث أعمال مي عمر

من ناحية أخرى، تنشغل مي عمر بتصوير مشاهدها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” تمهيدا لعرضه في رمان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي من خلال تناول عدد من القضايا الاجتماعية وتأثيرها على الشارع المصري.

“نعمة الأفوكاتو” بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق، ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

أحدث أعمال أسماء جلال

على جانب آخر، عرض مؤخرًا لـ أسماء جلال أحدث أفلامها “وش في وش” الذي بدأ في دور العرض السينمائية يوم 16 أغسطس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

“وش في وش” إنتاج شركة “سي سينما برودكشنز” هاني نجيب وأحمد فهمي، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

كما انتهت أسماء جلال من تصوير فيلم “آل شلبي”، الذي من المقرر طرجه في دور العرض السينمائية في الفترة المقبلة.

فيلم “آل شلبي”

وفيلم “آل شلبي” من تأليف أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين وبطولة ليلى علوي ولبلبة وأسماء جلال وهيدي كرم وخالد سرحان.

كما تشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة فيلم “رحلة البحث عن فستان الزفاف” مع الفنانة ياسمين رئيس.

ويدور الفيلم حول امرأة من حي فقير على وشك الزواج ويتلف فستان زفافها ينفس يوم الحفل، فتخوض رحلة حتمية في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

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