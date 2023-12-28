الفنان الكويتي "ولد الديرة" يقلق الجمهور العربي بعد نقله للمستشفى مرة أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الفنان الكويتي خالد العقروقة "ولد الديرة" قلق الجماهير العربية عقب إعلان نقله للمستشفى بعد إصابته بأزمة صحية كبيرة إثر معاناته من مرض السرطان اللعين، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث اهتم محبيه بالبحث عن أخر تطورات حالته الصحية والاطمئنان عليه.

ونشر الفنان الكويتي داود حسين، صورة للفنان خالد العقروقة، عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلنًا نقله إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية، داعيًا الله عز وجل أن يشفيه وقال: "اللهم يا شافي يا معافي..شافي أخونا خالد العقروقة ولد الديرة".

وطلب من جمهوره أن يدعو لصديقه "ولد الديرة"، وقال:"الفنان خالد العقروقة ولد الديرة يرقد بمستشفى مكي جمعة بعد تدهور وضعه الصحي.. دعواتكم".

يذكر أن الفنان "ولد الديرة" يتلقى علاجه حاليًا في مركز حسين مكي جمعة لعلاج الأورام، منتظرًا الانتهاء من إجراءات طلب سفره للعلاج في الخارج، حيث أنه اكتشف خلال الفحوصات التي أجراها في الأيام الماضية في مستشفى جابر الأحمد عودة مرض السرطان مرة أخرى، بعد أن تشافى منه في عام 2015.

وكان الفنان الكويتي أعلن في تصريحات سابقة أنه اكتشف من خلال الأشعة إصابته بثلاثة أورام خبيثة سرطانية، في القولون والكتف والظهر، ويعيش بالمسكنات حتى يتمكن من السفر للعلاج بالخارج.

وبكل طمأنينة ورضا بقضاء الله وقدره، أكد ولد الديرة أنه يؤمن بأن الشفاء من عند الله وحده ويرضى بقدر الله، وأن أحبابه وأصدقائه لن ينسوه بالدعاء.

يشار إلى أن ولد الديرة اسمه الحقيقي خالد راشد سعيد العقروقة وهو ممثل كويتي وشقيق الممثل الراحل محمد راشد العقروقة، بدأ نجمه يلمع في سماء الفن عندما قدم عدة مسرحيات مع الكاتب المسرحي الكويتي محمد الرشود مثل "لولاكي" و "الكرة مدورة" و "بشت المدير"، كما شارك بمسلسلين مع النجم عبد الله الحبيل وهما "رجل سنة ستين" والمسلسل الكوميدي "صالح تحت التدريب".