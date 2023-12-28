ميرنا وليد - بيروت - تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع مع خبر خطوبة الفنانة العراقية أصيل هميم، الذي كشفت عنه يوم أمس.

وبحسب المتابعين، فإن فارق العمر بين أصيل وخطيبها كبير، وملفت للنظر، حيث أنها تكبره بحوالى الـ 10 سنوات، وهو أمر عرضها للكثير من الإنتقادات، بالرغم من أنه غير دقيق، ولم يتم إثباته أو نفيه.

وكانت أصيل قد نشرت، صورة لها من حفل خطوبتها الذي أقامته الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، والذي حضره الأهل والأصدقاء.

وشاركت أصيل متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة ظهرت فيها برفقة خطيبها، الذي بدا في الصورة يحتضن أصيل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة مهنئين أصيل بخطوبتها، ومتمنين لها السعادة والراحة مع خطيبها.

كانت هذه تفاصيل خبر فارق السن بين أصيل هميم وخطيبها يحدث ضجة واسعة.. فبكم عام تكبره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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