لافيرن تعلن عن قرار مفاجئ بشأن تعاقدها مع الفنانة هاندا آرتشيل بعد أزمة السوبر التركي

أعلنت شركة لافيرن السعودية، صباح أمس السبت، عن فسخ عقدها مع الممثلة التركية هاندا آرتشيل، وذلك على خلفية موقفها من قرار المملكة العربية السعودية برفض رفع لافتات تخليدًا لذكرى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة التركية العلمانية.

وقد قامت الشركة السعودية بنشر بيان مقتضب على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: “أسهل القرارات هي التي تتعلق بالوطن، لأن الوطن خط أحمر”.

وقد سبق لـ”هاندارتشيل” أن نشرت صورة لأتاتورك على حسابها على “إنستقرام”، قبل أن تقرر لافيرن فسخ العقد معها.