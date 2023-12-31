أعلنت شركة لافيرن السعودية، صباح أمس السبت، عن فسخ عقدها مع الممثلة التركية هاندا آرتشيل، وذلك على خلفية موقفها من قرار المملكة العربية السعودية برفض رفع لافتات تخليدًا لذكرى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة التركية العلمانية.
وقد قامت الشركة السعودية بنشر بيان مقتضب على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: “أسهل القرارات هي التي تتعلق بالوطن، لأن الوطن خط أحمر”.
وقد سبق لـ”هاندارتشيل” أن نشرت صورة لأتاتورك على حسابها على “إنستقرام”، قبل أن تقرر لافيرن فسخ العقد معها.
كانت هذه تفاصيل خبر لافيرن تعلن عن قرار مفاجئ بشأن تعاقدها مع الفنانة هاندا آرتشيل بعد أزمة السوبر التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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