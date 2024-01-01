فن ومشاهير

أنغام تغني لصباح ونجاة في حفل "ليلة نجمات العرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قدمت النجمة أنغام خلال حفل "ليلة نجمات العرب" أغنية "ساعات ساعات" للنجمة الراحلة صباح

بعدها قدمت أنغام أغنية "دوارين في الشوارع" للنجمة نجاة الصغيرة، وسط تفاعل جمهور الحفل

ويقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ

وتشارك في الحفل النجمات: أنغام، أحلام، إليسا، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور

من ناحية أخرى روج المستشار تركي آل الشيخ لحفل "كاسيت 90s” الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض يوم ٤ يناير المقبل، ويشارك فيه عدد من نجوم التسعينات منهم: مدحت صالح، محمد فؤاد، مصطفى قمر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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