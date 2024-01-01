فيفي عبده تكشف سبب غيابها عن الـ”سوشيال ميديا”.. هل لجأت لطبيب نفسي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع الإعلامي عبد العزيز أحمد في برنامج “مساء الإمارات” والذي يعرض على قناة الظفرة، كشفت الفنانة فيفي عبده سر اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة وعدم ظهورها بشكل منتظم.

قالت فيفي: “أنا عارفة إني واحشاكوا الفترة الأخيرة مكنتش بظهر علشان الأحداث اللي حصلت دي في غزة اللي خلتني تعبت نفسيًّا لدرجة إن الدكتور بتاعي قال ودوها لدكتور نفساني وربنا يهدي الدنيا أنا رجعتلكم من تاني”.

وتحدثت فيفي عن كواليس العمل مع الفنان الراحل حسن حسني في مسرحية “حزمني يا” والتي جمعت مجموعة من نجوم الكوميديا مثل حسن حسني ومحمد هنيدي وماجدة زكي.

وقالت فيفي: “حسن حسني كان دمه شربات وكنت بفضل في الكواليس أتفرج على المشهد اللي محمد هنيدي وشريف منير ومدحت صالح بيتحولوا لستات فيه وأقعد أضحك”.

وخلال الحلقة اختارت فيفي عبده أن تغني أغنية للفنان جورج وسوف وقالت إن فراق نجله وديع أحزنها وأحزن الكثيرين.

يذكر أن فيفي عبده شاركت في بطولة مسلسل “شغل في العالي” والذي عرض عام 2022 مع شيرين رضا، محمد رضوان، محمد مرزبان وغيرهم نخبة من النجوم، تأليف حسين مصطفى محرم ومن إخراج مرقس عادل.