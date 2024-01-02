فيديو يجمع بين كيفانش تاتليتوغ وإبنه يخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - جمع فيديو بين الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وإبنه كورت إيفي، يظهرهما وهما يقضيان وقتاً ممتعاً باللعب مع البط.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث خطفت علاقة الأب وإبنه الأنظار بكثرة جمالها.

وكان تاتليتوغ يقول لإبنه "أعطها قبلة" (مشيراً إلى البطة)، في محمية الطيور في بيكوز.

كيفانش كان قد تزوج باشاك ديزر، بعد قصة حب كبيرة عام 2016 وهما يبقيان حياتهما الخاصة بعيدة عن الأنظار والتداول.

يذكر أن التعارف تم بين كيفانش وزوجته من خلال مسلسل "العشق الممنوع" حيث أنها هي من صمم أزياء المسلسل.

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