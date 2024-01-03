ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان إحدى حبيبات نيمار حامل منه، ما شكل ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، الا انه لم يعلّق بعد على هذا الخبر الذي أكدته المصادر الصحفية، كما ان والدة طفلته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي لم تحدد بعد موقفها من ذلك.
وكانت أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن برونا كشفت أن نيمار قد طلب من إحدى عارضات الأزياء، إرسال "صور لها من دون ثياب"، الأمر الذي أغضبها وجعلها تقرر عدم مسامحته هذه المرة، الا انهما عادا لبعضهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مفـاجـ ـأة الموسم..فتاة حامل من نيمار وماذا عن والدة طفلته برونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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