مفـاجـ ـأة الموسم..فتاة حامل من نيمار وماذا عن والدة طفلته برونا؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان إحدى حبيبات نيمار حامل منه، ما شكل ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، الا انه لم يعلّق بعد على هذا الخبر الذي أكدته المصادر الصحفية، كما ان والدة طفلته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي لم تحدد بعد موقفها من ذلك.



وكانت أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن برونا كشفت أن نيمار قد طلب من إحدى عارضات الأزياء، إرسال "صور لها من دون ثياب"، الأمر الذي أغضبها وجعلها تقرر عدم مسامحته هذه المرة، الا انهما عادا لبعضهما.