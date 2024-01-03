شاهد أحمد خميس يدخل في نوبة بكاء أثناء حديثه عن طلاقه

انهارت دموع الإعلامي الإماراتي أحمد خميس أثناء حديثه عن طلاقه، وقال: “كان من المفترض أن يحدث الطلاق منذ البداية.

وأضاف قائلاً: لقد قلت لزوجتي إنني مستعد أن أنسى كل المشاكل التي مررنا بها، فقط إذا كانت هي لطيفة، وأحب أهلها.

وأضاف قائلاً: كنت مستعدًا أن أعيش معها طوال هذه السنوات، حتى لو عاملتني معاملة سيئة، لأنني مررت بأسوأ من ذلك.

وأردف قائلاً: لقد أردت فقط أن أعيش مع عائلة. لا يمكنني الزواج مرة أخرى والتعرف على عائلة أخرى. لقد تعبت نفسيًا، ولا أريد أن أعيش هذه الحياة مرة أخرى.”

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