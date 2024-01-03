في عيد ميلادها الـ63.. لماذا أجهضت إلهام شاهين نفسها مرتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة إلهام شاهين، اليوم الأربعاء 3 يناير بعيد ميلادها الـ 63، إذ أنها من مواليد 1961.

ودرست إلهام شاهين، بالمرحلة الإبتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

وحققت "إلهام"، نجاحا كبيرًا وسط نجمات جيلها منذ بدايتها الفنية، حيث قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ" في نهاية السبعينيات.

وقدمت إلهام شاهين، عددا كبيرًا من المسلسلات أبرزهم "بطلوع الروح، زي القمر، نظرية الجوافة، قضية معالي الوزيرة، علشان ماليش غيرك، قصة الأمس، امرأة من نار، مسألة مبدأ، على نار هادئة، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر".

من أشهر أفلامها: "أيام الغضب، الملك لله، الشيطانة، السجينة، اللعبة القذرة، الكنز، لحم رخيص، الجنتل، الهروب إلى القمة، يادنيا ياغرامي، دانتيلا، الظالم والمظلوم، الرغبة، ريجاتا، حظر تجول"، وغيرها من الأعمال".

وتزوجت إلهام شاهين من رجل الأعمال عادل حسني إلا أن الزواج لم يستمر ثم تزوجت من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة وانفصلا بسبب أسباب عائلية.

ومن المعروف أن الفنانة إلهام شاهين لم تُنجب أطفالا من زوجيها الإثنين، إلا أنها أجهضت نفسها مرتين برغبتها.

وتحدثت إلهام شاهين خلال لقائها بأحد البرامج، المذاع عبر قناة "mtv Lebanon" عن سبب إجهاضها مرتين، قائلة: "ما خلفت بإرادتي، أيوة أنا مش قد المسؤولية دي، ومكنتش عايزة عرقلة، يعني إني عندي مسرح وأسهر فيه وميكنش عندي بيبي محتاجني، وأكون حرة في تحركي".

وسألتها مذيعة البرنامج: "أجهضتي مرتين؟ فردت عليها: "أه، مش بس علشان شغلي.. حسيت إن أنا مش هكون قد المسؤولية، ومش هجيب طفل يتعذب وخصوصا إن أنا مش مستقرة، وكنت حاسة إني ممكن أطلق فـ ليه الطفل يتربى الأم في مكان والأب في مكان".

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.

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