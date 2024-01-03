ستيفن يون لن يلعب دور البطولة في فيلم "Thunderbolts" .. هذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يقال إن نجم The Walking Dead و Invincible ستيفن يون قد غادر فريق Marvel القادم المناهض للأبطال في فيلم Thunderbolts، ووفقًا لمصادر تحدثت مع The Hollywood Reporter، لن يظهر يون في Thunderbolts على الرغم من تأكيده أنه سيلعب دور Sentry، الذي ربما يكون أقوى الأبطال الخارقين ولكن الأخطر في جميع أفلام Marvel.



لم تقدم صحيفة هوليوود ريبورتر سببًا واضحًا لإلغاء مشاركة يون في الفيلم، على الرغم من أنها أشارت إلى تأخير ثاندربولتس الذي نتج عن إضراب الكتاب والممثلين في عام 2023 والذي أدى فعليًا إلى توقف هوليوود.

سوف يقوم Thunderbolts ببطولة أمثال ديفيد هاربور في دور Red Guardian، وأولغا كوريلينكو في دور Taskmaster، وفلورنس بوغ في دور يلينا بيلوفا، وهانا جون كامين في دور Ghost، ووكيل Wyatt Russell الأميركي، وSebastian Stan’s Bucky Barnes في دور فرقة انتحارية مناهضة للمنتقمين. فريق.

لم يتم تأكيد دور Yeun مطلقًا من قبل Marvel ولكن تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع بناءً على معلومات داخلية قبل أن يدع روبرت منشئ The Walking Dead، روبرت Yeun، يلعب دور Sentry.

ومن المفترض أن تتم إعادة صياغة الدور، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان Sentry دورًا ثانويًا يهدف إلى إنشاء مشروع أكبر في المستقبل أو ما إذا كان Thunderbolts قد لعب دور البطولة فيه كشخصية رائدة.