سوسن بدر ورانيا يوسف ونرمين الفقي بطلات "فوبيا" لـ رؤوف عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينتهي المخرج رؤوف عبدالعزيز من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، خلال الأيام القليلة المقبلة

مسلسل فوبيا تأليف أحمد عزت، وهشام حمزة، ومن إنتاج شركة إكسبرت ستوديوز

ويفرض رؤوف عبدالعزيز سرية شديدة على تفاصيل العمل، لكونه تجربة فريدة ومختلفة، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور، حيث نشر عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلا: "مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمة رانيا يوسف، والنجمة نرمين الفقي"

من ناحية أخرى انتهى رؤوف عبدالعزيز مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه