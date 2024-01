سيلينا غوميز: " ربما لم يبق لي سوى ألبوم واحد آخر".

ميرنا وليد - بيروت - قالت النجمة العالمية سيلينا غوميز في حلقة الإثنين من البرنامج الإذاعي "Smartless": "أشعر وكأن لدي ألبومًا آخر بداخلي".



وتابعت: "كلما كبرت، كلما أحببت أكثر، أود أن أجد شيئًا أستقر عليه"، مضيفة أن مسيرتها المهنية كممثلة هي ما ترغب في التركيز عليه بشكل مثالي.

منذ سنة، قالت غوميز إنها كانت تضع نصب عينيها أن تصبح "ممثلة جادة"، بدأت مسيرتها الموسيقية فقط عندما اتصلت بها شركة ديزني لإنشاء ألبوم بينما كانت تلعب دور البطولة في المسلسل الهزلي "Wizards of Waverly Place" على قناة ديزني في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت: "اعتقدت أنها ستكون ممتعة واعتقدت أكثر من أي شيء آخر أنها ستكون هواية أستمتع بها حقًا". "أردت أن أكون ممثلة. لم أكن أنوي أبدًا أن أكون مغنية بدوام كامل ولكن يبدو أن تلك الهواية تحولت إلى شيء آخر.

أصدرت غوميز ثلاثة ألبومات استوديو منذ عام 2013، مع الأغاني الناجحة التي تشمل مجتمعة "Come & Get It" و"Same Old Love" و"Lose You to Love Me". حصلت على أول ترشيحين لجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب لاتيني في عام 2022 عن ألبومها الموسيقي باللغة الإسبانية Revelación. وفي أواخر العام الماضي، أطلقت أغنيتها المنفردة الأخيرة بعنوان “Single قريبا”.

تعد غوميز رمزًا مبكرًا للمراهقين بفضل "Wizards"، كما تلعب حاليًا دور البطولة في سلسلة Hulu التي نالت استحسان النقاد "Only Murders in the Building" إلى جانب مارتن شورت وستيف مارتن، كما ظهرت في أفلام مختلفة مثل "Spring Breakers" و"A Rainy". يوم في نيويورك."

وقالت في حلقة البودكاست التي عُرضت يوم الاثنين، إن التبديل بين مسيرتها المهنية في الموسيقى والتمثيل أثر سلباً على غوميز، ويرجع ذلك جزئياً إلى معاناتها من الصحة العقلية، وهو موضوع تحدثت عنه بصراحة في مسلسلها الوثائقي لعام 2022 “Selena Gomez: My Mind & Me”.

وبينما اعترفت بأنه لا يوجد شيء يجبرها على الاختيار بين الموسيقى والتمثيل في أي من الاتجاهين، إلا أنها اعترفت بأن الاختيار قد يلوح في الأفق في المستقبل.

وقالت: "سأريد أن أشعر بالاسترخاء لأنني متعبة".

بالإضافة إلى مساعيها في الموسيقى والتمثيل، أسست غوميز شركتها لمستحضرات التجميل Rare Beauty في عام 2020، والتي وصفتها بأنها “أكبر هدية” على البودكاست.

وأضافت: "لقد أطلقته خلال كوفيد، وقد انطلق للتو، ولا يمكنني أن أكون أكثر شاكرة". "أنا فخور حقًا."