إليكم موعد طرح مسلسل " جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا وأشرف عبد الباقي

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" بطولة الممثل المصري أحمد السقا البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل الذي تم الإنتهاء من تصويره مؤخراً، وذلك تمهيداً لبدء عرضه ، يوم 25 كانون الثاني الحالي على إحدى المنصات.



مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته الممثل المصري أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، وهو مؤلف من 9 حلقات وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، وتم تصوير جزء منه في لبنان

يذكر أن لأحمد السقا مسلسل ثاني سيخوض به دراما رمضان 2024 المقبل بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة الممثل طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الاتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الممثلين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال وسيتم تصوير جزء منه في لبنان أيضاً .