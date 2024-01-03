صبا مبارك تروج لأحدث أعمالها " بين السطور" بالإشتراك مع أحمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - روجت الممثلة الأردنية صبا مبارك لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "بين السطور"، حيث نشرت بوستر المسلسل وعلقت قائلة "مسلسل بين السطور" 28 كانون الثاني إشراف عام سارة دبوس، منتج منفذ عمرو إسماعيل تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني إخراج وائل فرج”.



ومسلسل بين السطور هو مسلسل مصري، ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة، وهو من إخراج وائل فرج، ومن تأليف مريم نعوم، ونجلاء الحديني، وبطولة صبا مبارك، وأحمد فهمي، ومحمد علاء، وناردين فرج، وعلي الطيب، ووليد فواز، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم 28 كانون الثاني الحالي.