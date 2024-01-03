- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - روجت الممثلة الأردنية صبا مبارك لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "بين السطور"، حيث نشرت بوستر المسلسل وعلقت قائلة "مسلسل بين السطور" 28 كانون الثاني إشراف عام سارة دبوس، منتج منفذ عمرو إسماعيل تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني إخراج وائل فرج”.
ومسلسل بين السطور هو مسلسل مصري، ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة، وهو من إخراج وائل فرج، ومن تأليف مريم نعوم، ونجلاء الحديني، وبطولة صبا مبارك، وأحمد فهمي، ومحمد علاء، وناردين فرج، وعلي الطيب، ووليد فواز، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم 28 كانون الثاني الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك تروج لأحدث أعمالها " بين السطور" بالإشتراك مع أحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.