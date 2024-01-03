كانيي ويست يثير الجدل بتفاخره بظهور زوجته كأنها بلا ملابس-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يحمل نجم الراب الأميركي كانيي ويست وزوجته الحالية بيانكا سينسوري الروح الجريئة نفسها لدرجة أنهما أصبحا معروفين بها خلال العام الجديد.



وقد ظهر مغني الراب والمصممة المعمارية اللذين تزوجا سراً في حفل خاص في 20 ديسمبر من العام 2022، عبر رخصة زواج سرية، في صور جديدة نشرها ويست في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي الذي نادراً ما يستعمله.

وقد تخطى النجم الأميركي وزوجته حدود الجرأة بل وكسرا الحياء لدرجة أنه نشر ثلاث صور لها أمس الثلاثاء في 2 يناير وهي بالكاد ترتدي شيئاً وقد صورها وهي ترتدي زوجاً صغيراً جداً من الملابس الداخلية الخيطية التي بالكاد تغطي ما لا يمكن ذكره، إلى جانب بلوزة من الفرو تكشف عن صدرها. ونسقت المظهر مع جوارب طويلة شبكية تصل إلى الركبة يتم ارتداؤها فوق حذاء مدبب من الأمام وقبعة تخزين سوداء لأغطية الرأس.

وأرفق الصور بتعليق :"لا سراويل هذه السنة".

وفي لقطات إضافية - انضم إلى إحداها مغني "Through the Wire" الذي سيبلغ من العمر 29 عامًا قريبًا واصلت بيانكا عرض جسدها المجرد من الملابس بالكامل، مرتدية مشداً جلدياً عالي الخصر فاق حدود الجرأءة بنفس القدر وجزء علوي من البكيني ذو سلسلة صغيرة تغطي قليلاً ما يجب أن تغطيه من الأعلى بالكاد، مع معطف واقٍ من المطر يصل إلى الأرض وحذاء طويل.

وقد نالت الصور أكثر من مليونين ونصف مليون علامة إعجاب وانتقده أحد المؤثرين على مواقع التواصل معلقاً على الصور :" هذه ليست الطريقة التي يتصرف بها رجل الله. لديك الملايين من المؤيدين في جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إليك. تب وارجع إلى المسيح، فإن ابنتك تستحق أن يكون لها أب يضع عائلته قبل رغباته الجديدة.(ترجمة الفن)