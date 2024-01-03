شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء بعد العمرة: الفترة اللى فاتت مكانتش سهلة وربنا ينور بصيرتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء على مشاركة متابعيها صوراً من أمام الكعبة بعد أدئها مناسك العمرة بصحبة عدد من صديقاتها، حيث نشرت إنجى مجموعة من الصور، وعلقت عليها: "أحلى سفرية في الدنيا مع أحلى صحاب، الحمد لله الفترة اللي فاتت كانت فترة مش سهلة".

وأضافت إنجى علاء: "ربنا ينور بصيرتنا ويثبتنا ويحفظنا ويردنا إليه دايماً رداً جميلاً، يا رب إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمن يا رحيم، اللهم إني استودعتك نفسي وقلبي وأولادي، ربنا يوعد كل مشتاق".

وانفصلت إنجى علاء عن زوجها النجم يوسف الشريف بعد زواج دام 14 عاما، حيث أعلنت إنجى ويوسف الخبر من خلال منشور واحد تم نشره على حساباتهما، وجاء فيه: "قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

يذكر أن إنجى علاء كانت قد انتهت من كتابة مسلسل بعنوان "الراكون" يجمعها بطليقها النجم يوسف الشريف ويخرجه ماندو العدل وتم تأجيله، والعمل الثالث الذي يجمعه بزوجته إنجي علاء كمؤلفة بعد مسلسل "لعبة إبليس" الذى تم عرضه عام 2015، و"كوفيد 25" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر رمضان 2021.



انجى علاء وصديقاتها بعد اداء مناسك العمرة



انجى علاء وصديقاتها بعد اداء مناسك العمرة



انجى علاء وصديقاتها بعد اداء مناسك العمرة