زوجة حلمي بكر ترفع دعوة قضائية ضد مصطفى كامل

ميرنا وليد - بيروت - تلقى المستشار النائب العام محمد شوقي بلاغًا من المحامي أدهم أسامة سلام، وكيل زوجة الملحن حلمي بكر، سماح القرشي ضد نقي المهن الموسيقية، مصطفى كامل، بإعتباره نقيب المهن الموسيقية.



وجاء في البلاغ إنه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب، وذلك عبر الصحف، وقال " انا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي "

وأيضا صرح على مجموعة نقابة المهن الموسيقية قائلًا : " مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد علي ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وانا اكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي "

وأكد مقدم البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السب والقذف بإحدى وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 في العقوبات المصرية، وحيث إن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار وبيانات كاذبة والمعاقب عليها في المواد /302، /303، 307، 308 من قانون العقوبات، فلزم اتخاذ اللازم قانونا ضده.

وأشار في ختام بلاغه إلى أن الشاكية هي زوجة الفنان الملحن حلمي بكر، وتمت الإساءة لها ولزوجها ومن ثم يحق لها الشكوى واتخاذ اللازم قانونا مطالبه برد اعتبارها ومحاسبة ومحاكمة المشكو في حقه على اقواله المكذوبة خصوصا أن الشاكية زوجة شخصية عامة وفنان كبير له تاريخ، وأقوال المشكو في حقه قد تؤخذ على أنها حقيقة ومن ثم تسيء إلى تاريخ وسمعة واسم فنان محترم كبير لما صدر ضده وضد زوجته من أقاويل وأحاديث إعلامية مكذوبة في حق الشاكية والتي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر.