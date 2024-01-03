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ميرنا وليد - بيروت - بعدما عادت من جولتها الأوروبية الناجحة، وأصرت على أن تمضي آخر أيام سنة 2023 مع محبيها في لبنان، أحيت الفنانة ليال عبود، أربع حفلات في ليلة رأس السنة بعدة أماكن للسهر في لبنان كما كانت صرحت لموقع الفن في حديث خاص.
ونشرت ليال اليوم صوراً من إطلالتها الثانية من إحدى هذه الحفلات والتي تألقت وأرفقتها بتعليق :"الإطلالة الثانية في ليلة رأس السنة من بيروت".
وقد اختارت ليال جامبسوت من قماش المخمل جاء السروال ضيقا إلى حد الركبتين ثم واسعاً منها نزولاً أما من أعلى فتميّز بقصة منخفضة وقصتين جانبيتين أعلى الخصر وازدان بتطريز لمّاع كما وضعت ليال تاجاً وردياً على رأسها فبلدت أشبه بالأميرات.
كانت هذه تفاصيل خبر ليال عبود تطل كأميرة من إحدى حفلاتها برأس السنة في بيروت-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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