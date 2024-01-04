شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر فيلم هالة صدقى "الملكة" قبل عرضه قريبا فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المخرج سامح عبد العزيز البوستر الدعائى الرسمي لفيلم "الملكة" بطولة النجمة هالة صدقى، والذى كان يحمل اسم "كتف قانونى" قبل تغييره، وذلك تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائى خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتحديداً في موسم إجازة منتصف العام الدراسى.



فيلم الملكة

فيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت هالة صدقى قد تحدثت لـ"الخليج 365" عن الفيلم وعودتها إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، وقالت: "أنا كنت مقصرة في حق السينما لكن الحمد لله كنت مركزة في الدراما، خاصة أن السينما لم تكن في أفضل حالاتها خلال السنوات الأخيرة، ولكن الحمد لله قطار الملكة وصل إلى السينما وأن تأتى متأخرًا أفضل من ألا تأتى، وإن شاء الله يكون الفيلم وش الخير وأظل غير مقصرة مع السينما مرة أخرى".

وقدمت هالة صدقى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.