يصغرها بـ 15 سنة: لأول مرة زوج نجوى كرم الاماراتي يظهر معها.. شاهدوا كيف قبّلها أمام الناس – (فيديو)

كتب امير فتحي في الخميس 4 يناير 2024 12:48 صباحاً - تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في الساعات القليلة الماضية، حديث روّاد السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو لها مع رجل اعمال اماراتي، قيل إنه زوجها، وذلك خلال احياء نجوى كرم حفل رأي السنة في دبي بالامارات العربية المتحدة.

مقطع فيديو لنجوى كرم يحدث ضجّة

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لـ نجوى كرم خلال وصولها الى الحفل ونزولها من السيارة، حيث كان في استقبالها عدد من الأشخاص الذين رحبوا بها بشكل كبير، بينما تقدمت نجوى الى جاب احدهم الذي سلم عليها بشكل عادي بينما ظهرت هي في الفيديو وهي تطلب منه تقبيلها.

هذا الفيديو اثار موجة جدل واسعة بين المتابعين، الذين تساءلوا عن هوية هذا الشخص والعلاقة التي تربطه بـ نجوى كرم، لتزعم بعض الصفحات على مواقع التواصل المهتمة بأخبار المشاهير، ان هذا الشخص هو زوج نجوى كرم وهو رجل اعمال اماراتي ويصغرها بـ 15 عاما.

حفل رأس السنة في دبي لـ نجوى كرم

أحيت نجوى كرم فقرتها الغنائية بمناسبة رأس السنة في دبي، وذلك بعدما أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فقرتها، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

وأحيا باقي الحفل النجم جورج وسوف، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

نجوى كرم تهنئ شيرين بالطلاق

وباركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لشيرين عبدالوهاب في كواليس الحفل الغنائي برأس السنة في دبي قائلة: “ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام”.

الخليج 365

الخليج 365

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