شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حالة خاصة الحلقة الأولى: طه الدسوقى يحاول الانضمام لمكتب غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة "، بتواجد نديم أحمد أبو سريع ويقدم الشخصية النجم "طه الدسوقى"، في برنامج " رحلة المليون " و يقدم دور مذيع البرنامج النجم " أحمد أمين"، ثم ينتقل المشهد الآخر لذهاب نديم إلى مكتب المحامية أمانى النجار وتقدم الشخصية النجمة " غادة عادل"، محاوله منه الانضمام و التدريب في المكتب.

ويملئ نديم الاستمارة ثم تدخل رام الله " هاجر السراج" من سوريا ولكنها تعيش في القاهرة وعز " حسن أبو الروس" أيضا إلى مكتب المحاماة لملأ الاستمارة، ويدخل نديم لمقابلة أمانى ويبلغها أنه من دفعة 2016 ويريد الانضمام و التدريب مع المحامين لمده 6 شهور، ليبلغه مساعد أمانى " أحمد الأزعر" أنهم يريدون دفعة 2015 فيما قبل.

وبفلاش باك لنديم يظهر وهو يجلس مع والدته في المستشفى وتدخل في نوبه بكاء وانها خايفة عليه بعد وفاتها ماذا يفعل وهو يعانى من مرض التوحد لتقول له :" عاوزاك إنسان ناجح ومحامى شاطر وتفتكرنى".

وبعد ذلك يبلغ نديم أمانى أنه يريد التدريب و يقول لها:" محتاج الشغل ده محتاج اتعلم ابقى محامى شاطر حضرتك ممكن تجربينى تدينى قضية اشتغل عليها أنا كنت الأول على دفعتى ومتعينتش في الجامعة عشان أنا مش عادى واعتقد حضرتك مش هتشغلينى عشان نفس السبب".

ويذهب نديم لأمانى في المحكمة عند مرافعاتها في قضية كبيرة ويبلغها المساعدين أن القضية ليس لها حل لترفض اثنين منهم ويجلس نديم بعيدا وقت المرافعة ويعطى لها ورقة حل القضية وتكسبها ثم تطلب من مساعدها أن يأتي نديم ليتدرب في المكتب عندها لذكائه الشديد .

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.