شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية يحيى الفخرانى فى مسلسله الجديد" عتبات البهجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم الكبير يحيى الفخرانى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد" عتبات البهجة " إخراج المخرج الكبير مجدى أبو عميرة رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد" انتاج العدل جروب، والمقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2024، والذى يجسد فيه شخصية وكيل وزارة على المعاش يحارب كل ماهو سلبى يواجه في الحياة ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان.



أثناء تحضيرات المسلسل

ويعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع المخرج مجدى أبو عميرة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريباً للعرض في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "يتربى في عزو" بطولة يحيى الفخرانى، كريمة مختار، ياسر جلال، رانيا فريد شوقى، هنا شيحة، أحمد عزمى، انتصار، نهال عنبر، أشرف عبد الغفور، مها أبو عوف، ايناس النجار، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم، شيرى عادل، علاء زينهم، مى جلال، صبحى خليل، حسن مصطفى شادى خلف، أسامة عباس، حسن عبد المجيد، صبرى عبد المنعم وتأليف يوسف معاطى وإخراج مجدى أبو عميرة.2021

ونشرت صورة تجمع فريق العمل، معلقة عليها: "بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، بطولة النجمة چومانا مراد ومن إخراج الأستاذ مجدي أبو عميرة، رؤية تلفزيونية د.مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد".