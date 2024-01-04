رسالة غامضة من ميرهان حسين.. هل قصدت شيرين عبد الوهاب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” منشوراً غامضاً، استخدمت فيه الآية القرآنية: “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

وربط الجمهور بين منشور ميرهان والأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بطبيب أمراض النساء تامر سليم، خطيب ميرهان السابق، وهي الأخبار التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن تامر سليم ارتبط بميرهان حسين، بخطوبة استمرت ثمانية أشهر، لكنهما انفصلا قبل أسابيع قليلة من الزواج، من دون أن يفصح أي منهما عن السبب.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين فيلم “اتنين للإيجار”، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، عن عاطلين هما “صفيحة” و”حمادة” يبحثان عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار لمن يدفع لهما المال لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

فيلم “اتنين للإيجار” من إﺧﺮاج شادي علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أسماء غازي، وبطولة: بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، ميرهان حسين، وإيمان السيد.