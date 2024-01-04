فيديو يكشف كواليس تدريبات ياسمين صبري على مشاهد الأكشن في “أبو نسب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشر مصمم المعارك أندرو ماكينزي، عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري، من كواليس فيلم “أبو نسب” والذي يعرض حالياً دور العرض.

وكشف الفيديو الذي نشره ماكينزي عن التدريبات التي خضعت لها ياسمين صبري في كواليس فيلم “أبو نسب” وخاصة على مشاهد الأكشن التي تأتي ضمن أحداث الفيلم، والتي تضطر ياسمين خلالها لمواجهة إحدى العصابات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش في ثالث عمل يجمعهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018، ويعودان للعمل معاً بعد غياب 5 سنوات في فيلم “أبو نسب”.

فيلم “أبو نسب” بطولة: محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وينافس محمد إمام وياسمين صبري على إيرادات موسم منتصف العام الدراسي، بوجود عدد كبير من الأفلام المميزة، من بينها “أنف وثلاث عيون” لظافر العابدين وأمينة خليل والذي عُرض ضمن باقة روائع عربية بالدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.