جو جوناس.. هل دخل في علاقة حب جديدة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثار النجم جو جوناس بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شوهد وهو يغادر مطار كابو سان لوكاس في المكسيك مع عارضة الأزياء ستورمي بري وسط طلاقه من صوفي تورنر.

وبحسب موقع “الصفحة السادسة”، وصل جوناس (34 عاماً) إلى المطار الخاص يوم الأربعاء، وكانت إلى جانبه عارضة الأزياء، ما أثار التكهنات حول احتمال ارتباطهما.

وكان جو وشقيقاه نيك وكيفن قد أحيوا حفلاً موسيقيًا ليلة رأس السنة في المدينة المكسيكية، بينما كانت ستورمي تتسكع مع مجموعة من صديقاتها، بما في ذلك أبريل لوف غيري.

ويبدو أنّ الثنائي استقبلا العام الجديد في المكسيك، لكن من غير المعروف ما إذا كانا قد فعلا ذلك برفقة بعضهما البعض أو بشكل منفصل.

وقد تكون هذه الصور الدليل الوحيد للإشاعات التي تربط الثنائي ببعضهما البعض. إذ أنّها المرّة الأولى التي يتمّ رصدهما معاً ولا يتابع أي منهما الآخر عبر “إنستغرام”.

تأتي هذه الأخبار بعد أشهر قليلة على تقدّم جو جوناس بطلب طلاق من زوجته صوفي تيرنر، بعد أربعة أعوامٍ من الزواج. وعلى ضوء الدعوى دخل الثنائي في صراع شرس على حضانة الطفلتين.

وكانت تيرنر قد شوهدت بعد فترة قصيرة من الانفصال وهي تتبادل القبلات الحارة مع الأرستقراطي البريطاني بيريجرين بيرسون، للمرّة الأولى، وسط شوارع باريس في فرنسا.