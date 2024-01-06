بالصور والفيديو: لجين عمران تتألق بالزي الليبي وترتدي عقد ضخم من الذهب

تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران بالزي الليبي التقليدي في افتتاح المعرض الذهبي العربي لدعم المرأة الليبية.

وظهرت عمران في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الزي الليبي المكون من عباءة طويلة مزينة بالألوان الزاهية، وعقد ذهبي ضخم.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة عمران، مؤكدين أنها بدت في قمة الأناقة والجمال.

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